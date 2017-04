Visite Guidate nei 4 differenti percorsi musealizzati, nel borgo ed all’interno all’area di estrazione e lavorazione del minerale (



Pranzo in Agriturismo, dentro e fuori dall'area mineraria (25,00-35,00€/pax) (



Musica e Menù per la Degustazione delle Birre artigianali del Birrificio interno al sito : per info e prenotazioni contattare il 3474023577-3453697709 (



Servizio Catering all'interno dei cantieri minerari: per info e prenotazioni contattare il 3935139612



Da qua partono tutte le iniziative.

Il Sito a Pasquetta sarà aperto alle ore 09.00 e tutte le attività saranno svolte continuativamente dalle 09.30 alle 19.30.



Per garantirvi di poterne fruire, suggeriamo di prenotarci preliminarmente, tramite il form di contatto in calce, via email (info@minieradimontevecchio.it) o telefono (0707326371 - 3384592082), le visite di vostro interesse.