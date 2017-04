Una due giorni indimenticabile e di bassa difficoltà, dedicata a chi vuole trascorrere una Pasquetta lontano dalla folla e a contatto con la natura.



Saremo accolti in un ovile attrezzato e gestito da una simpatica famiglia locale, che ci farà sentire come a casa, in un'atmosfera intima e divertente.



Programma :

16 Aprile

Ore 18,00 Incontro coi partecipanti Cena in ovile nel Supramonte di Baunei e pernottamento in tenda

17 Aprile

Prima colazione Ore 9,00 Escursione a Pedra Longa con servizio navetta per il ritorno

Ore 13,30 Pranzo in ovile

Pomeriggio libero



Descrizione escursione:

Livello di difficoltà E (bassa difficoltà) Dislivello 625 m (in discesa)

Ritorno con navetta

Occorrente: Tenda e sacco a pelo

Abbigliamento comodo

Scarpe da trekking

N.B.

Nell'ovile è possibile utilizzare i servizi igienici.



Info e prenotazioni: meskesturismo@gmail.com 328.3128666 340.2394111

Méskes – un'avventura in Sardegna : dall'iniziativa di tre giovani imprenditrici nasce a Mamoiada Méskes, una società di servizi turistici e per la promozione del territorio. La società, a conduzione interamente femminile, offre un servizio costante di informazione turistica e si occupa di realizzare e coordinare escursioni guidate (con guide regolarmente abilitate e iscritte al Registro Regionale) e tour esperienziali alla scoperta del territorio di Mamoiada e della Barbagia, in coordinamento con altri operatori locali. Tra le iniziative, corsi e workshop in ambito archeologico, naturalistico e antropologico, laboratori didattici rivolti alle scuole, trekking e altre attività sportive legate agli ambienti di media montagna.... e tanto altro!