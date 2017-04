Irene Nonis , cantautrice cagliaritana nota per dei successi che hanno fatto da colonna sonora a numerosi spot televisivi degli ultimi anni, si esibisce live, nel suo inedito "Improbabile Tour" .



Primo appuntamento sabato 8 aprile 2017, dalle ore 18.30, negli spazi del Centro Commerciale "I Mulini", in Via Piero Della Francesca n°5 a Selargius (Su Planu).



Evento gratuito!