A Illorai la seconda edizione di "Janas: a ziru intro 'Idha"

L'Associazione Culturale Janas Illorai è lieta di invitarvi il 13 e il 14 maggio a Illorai per la seconda edizione di "Janas: a ziru intro 'Idha".

Un percorso tra leggende, vini, sapori, melodie e storia di uno dei centri più antichi del Goceano.



Programma :

Sabato 13 maggio



- h.

9:00 Apertura delle Domos dei Produttori e degli Artigiani

- h. 9:00 II Convegno Archeologico presso la Biblioteca Comunale, organizzato dal Comune di Illorai.

- h. 9:00 Mostra itinerante "Sardegna Foreste, i tesori naturali di un'isola" a cura dell'agenzia Regionale Forestas.

- h.15:00 Laboratorio dei Giochi Antichi a cura della Ludoteca Comunale.

- h. 17:00 Apertura Cantine, attraverso l'acquisto del Calice al prezzo di 10€ il visit atore potrà degustare vini e pietanze all'interno del percorso.



Esibizioni :

- Giammy e Kia

- Is Tres Passos

- MedaFunky Street Band

- MadeinJapan Project

- Coro Città di Nuoro



Domenica 14 maggio:



- h. 9:00 Apertura Domos dei Produttori e degli Artigiani.

- h. 9:00 Mostra itinerante "Sardegna Foreste, i tesori naturali di un'isola" a cura dell'Agenzia Regionale Forestas.

- h. 10:00 Percorso sensoriale per bambini 0-5 anni a cura della Ludoteca Comunale.

- h. 16:30 Apertura Cantine, attraverso l'acquisto del Calice al prezzo di 10€ il visitatore potrà degustare vini e pietanze all'interno del percorso.

- h. 17:00 Sfilata di maschere tradizionali sarde:

Mamunthones e Issohadores di Mamoiada

Su Bundhu di Orani

Mamutzones di Samugheo



Fisarmonicisti:

-Guido Vercellino

-Giuseppe Mulas

-Marianna Sanna



*Punto ristoro attivo per le due giornate*

Menù :

- "Maccarrones tundos" (gnocchetti sardi) con funghi porcini o con sugo di carne a pezzi

- "Anzone cun frenugu" (Agnello in umido con finocchietto selvatico)

- "Cogonedda" (pane tipico)

- A scelta bicchiere di vino o bottiglietta d'acqua

15 € a persona