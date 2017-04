Pasquetta 2017 fra Ingurtosu e Piscinas

Lasciate le nostre auto in Loc. Pitzinurri, vicino alla maestosa Villa Ginestra, inizieremo la visita da questa, che fu residenza estiva di Lord Brassey dagli inizi del ‘900.



Costeggeremo e attraverseremo poi la diga che era di primaria importanza per la lavorazione del minerale presso le laverie, per inoltrarci, all’interno del borgo minerario, sulla via Crucis, ove sono poste le tre croci della passione del Cristo, con la possibilità, di volgere lo sguardo sino alle imponenti e dorate dune di Piscinas.

Continueremo la nostra escursione al borgo, incontrando lungo il cammino la chiesa dedicata a Santa Barbara, l’ospedale e il palazzo della direzione.

Procederemo verso il cantiere di Pozzo Gal, potremo notare dall’esterno i resti dell’attività mineraria con le tramogge, dalle quali veniva caricato il minerale per il trasporto, e lungo il sentiero la Laveria Pireddu e la Laveria Brassey che alla fine dell’800 fecero del cantiere di Naracauli il vero centro produttivo della miniera di Ingurtosu.

Da qui, terminato il percorso riprenderemo le auto per spostarci in prossimità della vicina spiaggia di Piscinas dove ad attenderci ci sarà il pranzo.



Suggerimenti : Abbigliamento comodo e confortevole, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Consigliati cappellino, occhiali da sole, una buona riserva d’acqua ed uno scacciacqua. I partecipanti devono comunque avere una preparazione fisica adeguata all’impegno dell’escursione ed essere in buono stato di salute generale.

La quota di adesione è di € 25,00 e comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo, assicurazione e Pranzo sociale. Percorso con grado di difficoltà facile, lungo circa 7 km.



Programma h 9:00 raduno al parcheggio di Pitzinurri presso ristorante "Il Minatore".

h 9:30 Inizio Escursione.

h 13:00 Fine escursione e Pranzo Sociale.

Pomeriggio sulle dune di Piscinas.

Pranzo sociale all'aperto, con prodotti a km 0. Antipasto, Primo, due Secondi, Contorno, Desser, Frutta e Bevande.



Per informazioni più dettagliate chiamare i contatti.