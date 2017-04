Primavera 2017 Orosei

Il Comune di Orosei ,per la prima volta in questo circuito, presenta le sue “Cortes” in uno scenario nuovo e originale con l’intento di favorire la conoscenza dell’ambiente rurale, agricolo e forestale nel suo insieme, e quello legato all’acqua (mare, laguna e fiumi), le interazioni con la componente animale e vegetale , nell’affermazione di valori quali: salubrità alimentare, qualità della vita, rispetto per la natura, lo sviluppo socio-economico del territorio per le attuali e future generazioni.



L’ Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Agenzia Laore e con le associazioni Culturali presentano un programma ricco e interessante! Vi Aspettiamo!