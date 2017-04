Aperte le pre-iscrizioni per il contest musicale Cinecittà Festival a Olbia

Sono ufficialmente aperte, fino al 1 Maggio, le pre-iscrizioni per il Festival, aperto a tutti i musicisti, che si terrà al Cinecittà Caffè di Olbia il 7 e l'8 Luglio 2017.





I musicisti potranno eseguire brani sia editi che inediti, accompagnati da strumenti o per solisti con basi professionali in formato MP3.





Tutti i musicisti interessati a partecipare dovranno effettuare una pre-iscrizione inviando una breve biografia con allegata una demo musicale, video o audio, alla pagina " Bar Cinecittà Caffetteria " via messenger.





Visionata la demo verrete informati del diritto di accedere all'iscrizione.





Il Festival sarà suddiviso in 3 categorie The Band, Acoustic Vocalist, Voci Emergenti.



I costi di iscrizioni saranno 20€ per i cantanti solisti, 40€ per i duo e 60€ per le Band.





I vincitori saranno decretati da una giuria tecnica qualificata la quale assegnerà 4 premi, mentre la giuria popolare ne assegnerà uno:





- 1° Posto categoria The Band, 800€

- 1° Posto categoria Acoustic Vocalist, 300€

- 1° Posto categoria Voci Emergenti, Buono spesa di 100€ da spendere nel negozio di strumenti musicali che sponsorizza la serata

- Miglior Inedito, 200€

- Premio giuria popolare, 250€





Parte del ricavato verrà devoluto a Prospettiva Donna (Centro Antiviolenza)





Info & iscrizioni 371/1954064