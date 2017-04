Weekend sull'isola di Tavolara organizzato da Escursì

Vivi un weekend sull'isola di Tavolara Sabato 13 e Domenica 14 Maggio 2017 accompagnati dai ragazzi di Escursì.



DESCRIZIONE

L’isola di Tavolara è una vera e propria montagna che sembra essere stata calata dal cielo in mezzo al blu del mare! È un paradiso per tutti gli escursionisti che ne vogliamo domare le aspre pareti calcaree. Per godere a pieno dei meravigliosi panorami che l’isola ci offre Escursì organizza una "due giorni" che vi porterà a dormire sulla vetta, ammirando tramonto e alba.

Si partirà Sabato 13 Maggio con il ritrovo alle 9:30 presso Cala Finanza, qui verranno ritirati i kayak per partire verso l’isola di Tavolara (chi non fosse interessato al kayak potrà farsi accompagnare via gommone raggiungendo i compagni a Tavolara). L’arrivo sull'isola è previsto intorno alle 12:00; qui si pranzerà e alle 14:00 inizierà la salita verso la vetta di Punta Cannone. Una volta in vetta verrà posizionato il bivacco e si potrà godere di uno dei tramonti più spettacolari di tutta la Sardegna. L’alba sarà un altro momento indimenticabile che renderà la domenica magica e speciale. Fatta colazione inizierà la discesa verso la spiaggia dello Spalmatore di Terra. Dopo un po’ di relax in spiaggia potrete decidere se tornare verso Cala Finanza in kayak o in gommone.





INFORMAZIONI UTILI:

Questo tipo di escursione è adatto a chi abbia già compiuto 14 anni di età (con una buona preparazione fisica)

Quota di partecipazione: prezzo per singolo 80 EURO

Luogo di ritrovo: Porticciolo di Cala Finanza (Porto San Paolo)

Orario di ritrovo: 9:30

Orario di partenza: 10:00

Durata: 2 giorni

Pasti: al sacco (acqua e panini)

Cosa portare: occhiali da sole, crema solare, cappellino/bandana, tenda e sacco a pelo.

La quota comprende: Guida GAE; noleggio di tutta l’attrezzatura tecnica (casco, kit da ferrata, imbragatura); noleggio dei Kayak per andata e ritorno (per chi non fosse interessato avrà allo stesso prezzo il transfer via gommone); possibilità di ritornare in gommone o in kayak domenica pomeriggio

Scheda Tecnica Scalata:

- Totale chilometri: 6 chilometri

- Totale dislivello: 600 metri

- Durata: 6/8 ore

- Equipaggiamento necessario: scarpe/scarponi da trekking, zaino