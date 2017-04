Escursione a Cala Mariolu

Ci dirigeremo in questo percorso abbastanza impegnativo ma molto appagante per tutto ciò che la nostra vista e i nostri sensi riusciranno a percepire....



Cala Mariolu conosciuta come tra le più belle spiagge a livello europeo, si trova nel golfo di Orosei in località Ispuligidenie incassata tra Punta Mudaloro e Punta Ispuligi. .. ci faremo catturare dal fascino di Cala Mariolu perla nel Mediterraneo dalla spiaggia bianchissima e l'acqua cristallina, dove non potremo resistere all'idea di tuffarci, nonostante la stagione...



Per raggiungere la bellissima spiaggia cammineremo su bianchi calcari, pietraie sentierini con accentuata pendenza in alcuni punti troveremo dei cavi in acciaio che fungeranno da corrimano, delle scale 'e fustes per affrontare alcuni piccoli salti rocciosi, sculture rocciose naturali come l'arco Su Tasaru...e divertimento assicurato!!!!



Escursione molto impegnativa, consigliata a persone in buon stato di salute psico fisico, abituate a percorsi in montagna con dislivelli importanti sia in salita che in discesa e percorsi su pietraie

Difficoltà EE (Escursionisti Esperti) Dislivello totale sia in discesa che in salita metri 580 ( A / R )

Durata totale a piedi 8 ore circa

Non dimentichiamo macchine fotografiche e batterie di riserva!!!

Attrezzatura: Scarponi da trekking a caviglia alta (indispensabili), bastoncini (se li avete ), abbigliamento comodo e confortevole adatto alla stagione.





Importante i partecipanti dovranno organizzarsi: Acqua (almeno due litri, non ci saranno fonti di approvvigionamento lungo il percorso), pranzo al sacco a cura dei partecipanti, consigliata frutta, snacks energetici, frutta secca. cappello, protezione solare, antizanzare, occhiali da sole, costume e asciugamano leggero, infradito x la spiaggia cambio indumenti da tenere in auto



Arrivo sul posto con auto propria

Escursione a numero chiuso

Il trekking si farà se si raggiungerà un numero minimo di 8 partecipanti e se le condizioni meteo lo consentiranno Adatto a tutti in buono stato di salute e con un BUON allenamento alle camminate su sentieri sconnessi e con dislivelli Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni e verranno comunicati esclusivamente a coloro che avranno regolarizzato la propria adesione, no perditempo!

Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.



Accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica Regionale iscritta nel registro RAS al n° 667 e associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) n° SA366 (Assicurazione RC)