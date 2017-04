Escursione a piedi: "Pasquetta a Cala Luna"

Escursione adatta a chiunque purché abituato a camminare in sentieri sconnessi e in buona forma fisica L'escursione si svolgerà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti e se le condizioni meteo lo consentiranno



Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni e verranno comunicati esclusivamente a coloro che avranno regolarizzato la propria adesione, no perditempo! Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.





Accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica Regionale iscritta nel registro RAS al n° 667 e associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) n° SA366 (Assicurazione RC)