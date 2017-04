Carmen Consoli a Riola Sardo per la seconda edizione della rassegna Musica nella Terra dei Giganti

Nuovo appuntamento che farà felici i numerosissimi fan che non sono riusciti a trovare i biglietti per i concerti di aprile, è la nuova, terza tappa che Carmen Consoli ha scelto di fare in Sardegna nel giro di pochi mesi: il 21 luglio l’artista sarà infatti ancora una volta protagonista, questa volta con la sua abituale band, di una notte indimenticabile nella strepitosa location delle ex cave di arenaria di Riola Sardo , il Parco dei Suoni .





Le prevendite dei biglietti per il concerto, che si annuncia come uno degli appuntamenti più importanti della seconda edizione della rassegna Musica nella Terra dei Giganti, sono già partite e si potranno acquistare nei consueti circuiti Box Office e Ticket One.