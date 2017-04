Corso per videomaker organizzato da PromoTourismSardinia in collaborazione con Dario Bertini di Voes

A partire da Martedì 18 Aprile inizierà un corso per videomaker organizzato da PromoTourism Sardinia in collaborazione con Dario Bertini di Voes.



Il corso prevede nell'arco di 12 incontri il trasferimento delle nozioni tecnico-pratiche per la realizzazione di un prodotto audiovideo digitale dall'idea alla postproduzione con informazioni sui canali per la diffusione e promozione.





Le lezioni verteranno sul processo creativo, organizzativo e realizzativo di un opera audiovideo, analizzando ogni problematica e annessa soluzione che compongono la base creativa di ogni opera audiovisiva e filmica che essa sia un videoclip, un documentario, un cortometraggio, un servizio giornalistico, un film, un vblog o altro.





Il corso è composto nel dettaglio da 12 Lezioni:





- L'idea ed il soggetto

- Il trattamento, la sceneggiatura scritta e quella tecnica

- Lo spoglio della sceneggiatura o dell'idea e le analisi produttive e dei capireparto.

- Il PDL, l'ODG e l'organizzazione produttiva: location, mezzi, attrezzeria etc..

- I casting e gli attori o le interviste ed i soggetti per le nostre inchieste.

- I mezzi tecnici ed i linguaggi 1

- I mezzi tecnici ed i linguaggi 2

- La Regia in produzione

- La Regia in post-produzione

- Analisi del girato, possibilità di attuare recuperi o tagli

- Post-produzione: il premontaggio

- Il Montaggio









Obbiettivo del corso sarà portare l'alunno ad avere appreso le nozioni base della realizzazione di un opera audiovideo per trasferirle nel mezzo scelto a veicolare il proprio messaggio o prodotto.





Alla fine del corso gli alunni saranno coinvolti in opere concrete di produzione video come cortometraggio o servizio giornalistico o videoclip.

Durante il corso si svolgeranno prove pratiche e verrano assegnati dei compiti da svolgere al di fuori delle lezioni.





Per la partecipazione al corso non è richiesto il possesso di un mezzo tecnico di ripresa o montaggio video, anche se esso faciliterà l'apprendimento e la possibilità di effettuare piccoli esercizi didattico-pratici che potranno essere dati agli alunni nelle settimane del corso, in ogni caso si cercherà di favorire il lavoro in gruppi perché si assimili al massimo l'idea di troupe alla base del processo creativo audiovisivo.





Per info promotourismsardinia@gmail.com oppure 3494948091