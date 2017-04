A Sassari La personale di Salvatore Casu "Confronto di Intelligenze"

Salvatore Casu possiede una personalità apparentemente semplice e complessa allo stesso tempo, una personalità unica proprio grazie alla sua volontà creativa, che, seguendo ogni difficoltà, lo aiuta ad essere se stesso in un volo verso la libertà vera.

L’artista quando crea è solo con l’emozione, che diventa motore e poi materia, oggetto pensato e realizzato con la risonanza del suo linguaggio quasi ancestrale.





Le sue sculture, nate da una forza antica, emergono da un silenzio puro, vero, pensato.

Nascono da un ascolto di sè stesso e della natura e delle cose e delle persone, in una vibrazione che si riveste di ritmi unici e che determinano armonia.

Le svariate opere scultoree esprimono vigore in intonazioni cromatiche, nelle quali il colore è la risonanza dell’incontro fortuito con la pietra, con il metallo, i graniti, i quarzi, col ferro.



E raccontano dell’amalgama, della terra e del cielo, come quando il buio e la luce si pareggiano, in un gusto estetico che da primordiale diventa modernissimo. L’artista così ordisce le sue opere con la sua essenza, che sa tanto di misterioso e tanto di ordinato, riferendo dei suoi sogni, che diventando oggetti reali, parlano della sua vera appartenenza. Per rompere gli accordi limitanti, sta a noi esplorare la possibilità dei nostri sogni e desideri, aprendo la strada a nuovi percorsi.

Salvatore Casu con le sue opere ci è riuscito.



Adele Loriga Camoglio