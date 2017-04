Viaggio in Trenino Verde nel Cuore della Barbagia

Bellissima escursione nel cuore della Sardegna. Il Trenino Verde farà rotta verso il Gennargentu .



La tratta Mandas Sorgono inizierà la stagione turistica, dopo un periodo di fermo riprenderanno le corse.

I viaggiatori potranno nuovamente godere dei paesaggi particolari di: Sarcidano, Barbagia e Gennargentu.

L'organizzazione I viaggi del Trenino Verde sarà il soggetto che si occuperà di valorizzare questo itinerario.

Il percorso in oggetto è molto suggestivo, si inizia dall'ambiente collinare del Sarcidano, paesaggi agricoli e boschivi arricchiti dalla presenza del lago is Barrocci, quindi i vigneti del territorio di Meana Sardo, e infine si raggiungono i primi contrafforti del Gennargentu, nel cuore della Barbagia.





Da non perdere la sosta che permetterà di visitare il nuraghe is paras d'Isili, sotto la guida della cooperativa Sa Frontista.

L'arrivo a Belvì è previsto per mezzogiorno.

Un piccolo aperitivo, darà il benvenuto, ci sarà il trasferimento in campagna dove verrà servito il pranzo con i pastori.

Si assisterà alla preparazione del formaggio, e si gusteranno i piatti del mondo agro pastorale, salumi misti, formaggi, maialetto allo spiedo e pecora con patate, torrone, vino e abbardente. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di un laboratorio che prepara caschettes, il famoso dolce locale.