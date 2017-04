Pasquetta 2017 sul Coghinas

Volete passare la Pasquetta 2017 all'insegna della natura e del relax accompagnati da buon cibo tipicamente sardo?

L'associazione InsideOutside in collaborazione con l'agriturismo Pedru Caddu e le sorelle Demarcus, ci accompagneranno in questa meravigliosa giornata tra natura, trekking ed enogastronomia .



"Pasquetta sul Coghinas" si pone come obbiettivo quello di passare una giornata di festa tra meravigliosi scorci sul lago Coghinas e di gustare un pranzo pasquale con ricchi sapori tipici della nostra Isola.



A breve i dettagli della giornata sulla pagina Facebook ASD InsideOutside.



Per informazioni potete contattare:

insideoutsidesardegna@gmail.com