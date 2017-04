Corso "L'arte di gestire bene le cose e di eliminare lo stress" a Sassari

Trainer: Sara Chen Esperta nel Business Coaching la sua missione e' affiancare e supportare le persone nel raggiungimento dei propri obiettivi e della propria felicita', valorizzando i loro talenti e creando consapevolezze. Un Workshop esperienziale aperto a tutti coloro che vogliono ottimizzare il proprio tempo e ridurre gli stati di stress mentali, nel calore di un ambiente familiare e professionale, immersi in un mare di tranquillita' per dedicare il tempo al tuo benessere. Condivisione, esperienza diretta, Consapevolezza e Mindfulness per raggiungere la felicita', la serenita' ed ottenere strumenti utili da usare quotidianamente in famiglia e al lavoro.

La parola d'ordine e' evoluzione. Telefona allo 0792016043 per prenotare il tuo posto.