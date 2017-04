Settimana Santa di Alghero 2017

I Riti della Settimana Santa di Alghero sono organizzati dalla Confraternita della Misericordia, con il patrocinio del Comune e della Diocesi.



Centro delle manifestazioni è il prezioso simulacro Ligneo del Cristo, unico per bellezza e perfezione artistica, che è custodito dalla Confraternita del Gonfalone nella Chiesa della Misericordia ed è meta di pellegrinaggi e di culto popolare.





I riti hanno inizio con la Domenica delle Palme .

Benedizione delle Palme, nella chiesa della Misericordia, da dove partirà una processione fino alla Cattedrale di Santa Maria, dove sarà officinata la Santa Messa.



Il Martedì la Processione dei Misteri che percorrerà tutte le principali via del centro storico.



Giovedì la Santa Messa Crismale , officinata dal Vescovo della Diocesi in Cattedrale, di seguito la Processione per la Visita Eucaristica e a continuare la Via Crucis .





Venerdì Santo il giorno più emozionante per tutti i fedeli: in Cattedrale la Celebrazione Liturgica della Passione del Signore , presieduta dal Vescovo; Processione del Discendimento, che dalla chiesa della Misericordia arriva fino alla Cattedrale, dove sarà celebrata la Funzione del Discendimento . Dalla Chiesa di Santa Maria si dipanerà la lunga Processione che si articolerà per tutte le principali via della città di Alghero;



Sabato , in Cattedrale, spazio alla Benedizione del Fuoco Pasquale





Domenica di Pasqua spazio alla Processione del Gesù Risorto , a quella della Madonna e alla Messa Pontificale. Alle 13 circa il rientro alla Chiesa della Misericordia, dove sarà distribuito il Pane Benedetto quale augurio di buona Pasqua.

