A Cagliari il Corso: La Cura del Linguaggio

Nell’ambito del Programma Visiting Professor 2016-17 finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, da martedì 11 aprile (9:30-11:30) nell'aula videoconferenza L. Geymonat (aula 6), Noam Shpancer (Professore ordinario di Psicologia clinica alla Otterbein University, a Westerville in Ohio e autore del romanzo ‘La paziente delle 4‘ terrà un corso dal titolo 'Can Talking Cure (And if so, How)?' sugli effetti terapeutici della comunicazione e del linguaggio.





Le lezioni, in lingua inglese, cominceranno martedì 11 aprile (9:30-11:30) e si concluderanno martedì 2 maggio. Il corso è aperto a tutti gli interessati (sino a esaurimento posti).