Ad Olbia Whisky Masterclass con Claudio Riva

Imparare a conoscere e degustare il “Whisky”: un obiettivo affascinante per un variegato pubblico di estimatori, in continua espansione, che potrà essere conseguito con la partecipazione ad un apposito seminario, in programma ad Olbia, dal 19 al 20 aprile , presso la sede della Confcommercio.



Protagonista indiscusso dell’evento, rivolto sia alla folta platea degli appassionati che ai professionisti del food and beverage, sarà un relatore d’eccezione del calibro di Claudio Riva, socio fondatore di “Whisky Club Italia”.



Dopo il successo del “Rum Master”, prosegue, infatti, anche quest’anno, il suggestivo viaggio nel mondo dei distillati promosso da Performa, l’Accademia del Terziario fondata dalla Confcommercio del Nord Sardegna.



Oltre ai corsi per Barman programmati per il prossimo mese di maggio, un ambito nel quale l’Agenzia Formativa vanta un’esperienza ultradecennale, saranno, infatti realizzati diversi seminari di degustazione ed analisi sensoriale che toccheranno da vicino i prodotti più rinomati e di tendenza: dal Rum al Whisky, dal Gin alle Grappe, ecc.

I percorsi formativi e degustativi, di primo e di secondo livello, sono rivolti a tutti coloro che, partendo da attese amatoriali o da esigenze professionali, intendono acquisire ed approfondire i diversi aspetti che caratterizzano il complesso universo degli “spirits” seguendo un percorso guidato con il qualificato ausilio di alcuni tra più affermati esperti a livello nazionale ed internazionale.

La partecipazione ai seminari consente infatti di apprendere ed applicare le tecniche di degustazione professionale, dall’esame visivo a quello olfattivo e gustativo, ma anche di conoscere le origini, il percorso storico, l’evoluzione, i sistemi di produzione, il mercato nazionale ed internazionale, la disciplina cogente di riferimento, la classificazione e la terminologia tecnica, dei principali distillati, con uno sguardo attento anche alle tecniche di preparazione e diluizione funzionali alla preparazione di cocktail internazionali e di tendenza.



Nel corso del prossimo seminario del 19 e 20 aprile, interamente dedicato al Whisky, si farà perno sulla degustazione professionale del prodotto volta ad apprezzarne tutte le sfumature, approfondendo, oltre agli aspetti storici, le caratteristiche salienti del distillato, il disciplinare dello Scotch whisky, le materie prime, i sistemi e le aree di produzione, classiche ed emergenti (Scozia, Irlanda, resto del mondo), le tecniche di distillazione e di maturazione, i metodi di valutazione professionale, le differenze tra le diverse tipologie di Whisky e whiskey, il bourbon, ecc. Un vero e proprio percorso culturale per conoscere più da vicino ed “assaporare”, con un approccio tecnico competente, critico e rigoroso, questo straordinario prodotto che attrae ed affascina un crescente pubblico di estimatori.



Gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, gli uffici territoriali e/o centrali della Confcommercio, in C.so Pascoli, 16/B – Sassari (tel. 079.2599519/528) o in via Ogliastra, 46 – Olbia (tel. 0789.23994), e-mail info@performasardegna.it).

