HandMade Spring Edition a Cagliari

Saranno 5 giorni interamente dedicati alla creatività, all'handmade, dove creativi, vintage, hobbisti e appassionati di fai da te per vendere e comprare creazioni uniche, che spaziano da oggettistica ad abbigliamento, bigiotteria e dei prodotti enogastronomici, il tutto seguendo il vero spirito del “fatto a mano”, promuovendo l'arte, la cultura del riciclaggio e dell'autoproduzione.



Vi aspettiamo numerosi come sempre... ovviamente



Ingresso gratuito



Per informazioni scrivere a: mercart2015@gmail.com o chiamare al 339-8952427