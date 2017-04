13° Evento Salsero "De Cuba Para el Mundo" 2017

Il 12 - 13 - 14 maggio a Orosei presso il Club Hotel Marina Beach, 13° Evento Salsero "De Cuba Para el Mundo"

Tre giorni di vacanza, stage, musica, passione e tanto divertimento in una location da favola



Pacchetti :

3 GG dal 12/05 al 14/05, tutto compreso € 208

2 GG dal 13/05 al 14/05, tutto compreso € 138



Artisti e Maestri :

Maykel Fonts, David del Campo e Sara Scalisi, Kirenia Cantin, Josè Ferrante ed Elena Avella, Jonatha Casarin e Busra Araci, Mauro Trapolin e Barbara Grasso, David Mesa, Leydi Teodoris, Ivancito Camaguey, David Pacavira ed Barbara Barros, Paolo Cruz e Lanna, Michel Miranda, Ayonis Lazaro, Nelson Diaz, Nelson Paris, kenia Fundora, Mariel Llames, Maria Elena Barroso, Paquale Sulas e Paola Cubeddu, Bruno Pitzolu, Carlyto e Rosy, Romana Pintus, Angela Jauregui, Yurizan Julia Ocan e Annamaria Cuneo, Alexis Castor, Edgar Rivas, Tamara Broche Ortega, Alex Indragoli, Alessandra Cristo, Alex Lampis, Mariano Pisci, Maykel Napoles Ivonet, Cristina Romano, Daniela Derosa, Christophe Mazieri e Daria Acquatella ( Esta-Loca Corsica), Alessandro Leoni, Diego, Alessandro Matta, Marianna Szabo e Fabrizio Fadda, Jhonny Artissunk, Lucia Caddeo, Igor Marcon, Remigio Marras, Gabriella Spinozzi, Katiuska Prim Castro, James Kizomba, Shaolin Chong, Gabriele Zurru , Ernesto Curreli, Simone Loriga, Silvia Fronteddu, Valentina Orrù, Giuseppe Marras, Giorgia Pola, Pino Mereu e Melania Massa, Alessandro Pinna, Elisabetta Casacca, Ylenia Riu, Sofia Ninniri, Luca Sulis, Daniele Olla.

Presentatore, Alfonso Piscopo

Durante il giorno 50 ORE DI STAGE di diversi stili e livelli in 5 sale in contemporanea:



Alla notte SERATE IN 3 SALE differenti:

7° Trofeo "De cuba para el Mundo" a cura di MIDAS Sardegna

Con la partecipazione di Dj Aldo Masala, Dj Corrado Boggiani, Dj Mauro Erba, Dj Dennis Pireddu, Graphic & Photograph Luigi Depalmas.Salsa Cubana, Salsa N.Y Style, Salsa Colombiana, Son, Cha-Cha-Cha, Salsa Portoricana, Passitos, Pachanga, Rumba Cubana, Reggaeton, Kizomba, Kuduro, Latin Hustle, Bachata, Bachatango, Bachata Fusion, Afro Haitiano, Afro cubano, Gestualità Femminile e Maschile, tecniche di guida, tango Argentino, Boogie-Woogie, Swing stile americano, Hip-Hop, Zumba, Aqua Zumba.Sala 1: Salsa cubana e animazioneSala 2: Salsa portoricana/mambo NY Style e latin hustleSala 3: Sensual room con Kizomba e bachataTariffa Hotel 4 stelle Superior con trattamento di pensione completa e bevande incluse ai pasti, il prezzo è da intendersi per persona con sistemazione in camera doppia, camera uso singola € 35 di supplemento.Incluso nel prezzo utilizzo di piscina attrezzata, palestra e campi da tennis.Bambini da 0 a 2 anni (non compiuti) Gratis.Bambini da 2 ai 12 anni (non compiuti) sconto 40%- Attenzione: lo sconto è applicato solo se i minori sono in camera con 2 adulti.Contatti per informazioni e prenotazioni su: https://goo.gl/8IbNfN