19° Edizione Sagra de S'Anzone a Bidonì

Eccoci qua, anche quest'anno per gli amanti della gita fuori porta da non perdere la tradizionale e ormai consolidata Sagra de S'Anzone, che ormai da 19 anni, accompagna gli amanti della cucina tradizionale sarda in Località "Istei".



A due passi dal Lago Omodeo, lago artificiale più grande della Sardegna e tra i primi in Europa, che grazie alle ultime pioggie e nevicate ha raggiunto un limite accettabile per superare le avversità estive.





A breve vi aggiorneremo sul programma, manifesto e altre news.



La mattina visite guidate al Museo S'Omo e Sa Majarza a partire dalle ore 10,00.

In serata Musica Folk con il Gruppo Dilliriana con Silvano Fadda (organetto), Carlo Crisponi (voce), Elisa Marongiu (voce) e Giovanni Demelas (tastiera).