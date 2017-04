Settimana Santa 2017 a Posada

La Parrocchia di Sant'Antonio Abate e la Confraternita del SS Rosario di Posada , in collaborazione con il Comune di Posada e La Pro Loco Posada presenta SA CHIDA SANTA (Settimana Santa) un affascinante percorso di fede, tradizioni e lingua sarda in uno dei borghi sardi più suggestivi di tutta l'isola.



Domenica delle Palme e della Passione 9 aprile 2017

ore 10,00 Benedizione delle Palme - Chiesa del Rosario Processione

ore 10,30 Santa Messa - Chiesa Sant'Antonio



Giovedì Santo 13 aprile 2017

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi - Chiesa del Soccorso

ore 17,30 Messa in "Coena Domini" - Chiesa Sant'Antonio

ore 20,00 Rito de "Sa Chena Santa" - Salone Parrocchiale

ore 21,00 "Su Miserere" Salmo in 50 canti "Cuncordu et Populu"

ore 21,30 Altare della Reposizione - Chiesa del soccorso Adorazione



Venerdì Santo 14 aprile 2017

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi - Chiesa del Soccorso

ore 18,00 Adorazione della Croce "S'Isgravamentu"

Narratore e Guida: Achille e Massimiliano Costaggiu

Testi del Can.

Melchiorre Dore

CAnto in Sarde e musica Spagnola

Tenores de Bitti "Remundu e Locu"

Cuncordu de Posada "P. Giuseppe Coco, S.I"

Elisabetta Bono

Chitarra del M° Davide Mocci



"Sa Culla" Processione del Cristo morto e dell'Addolorata



Sabato Santo 15 aprile 2017

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi - Chiesa del Soccorso

ore 21,30 Notte de Pasca: Veglia Pasquale in Parrocchia



Domenica di Pasqua 15 aprile 2017

ore 10,00 "S'Incuntru" Piazza Rockefeller

Uomini: partenza Chiesa Sant'Antonio

Donne: partenza Chiesa del Rosario

Santa Messa di Pasqua