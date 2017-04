FotoLab Tepilora

I laboratori sono aperti a tutti, in particolar modo ai cittadini dei comuni del Parco di Tepilora, con precedenza agli studenti e ai loro genitori, che attraverso iscrizione manifestino la volontà di partecipare ai laboratori.



Si svolgeranno in 4 settimane tra aprile e maggio 2017 per un totale di 8 giornate (4 week end) e circa 32 ore.



Gli incontri avranno una durata di circa 4 ore, in orario pomeridiano da definire con i coordinatori didattici.

Le lezioni si terranno a gruppi di massimo 20 corsisti per volta al fine di seguire al meglio i partecipanti nel percorso didattico.





Luogo di svolgimento: le lezioni frontali si terranno nei quattro comuni del Parco, in accordo con i centri di educazione ambientale dei comuni del Parco di Tepilora e a seguire, lezioni all'aperto, lungo sentieri di facile fruizione, rigorosamente all'interno del parco di Tepilora.

Ogni gruppo di corsisti parteciperà a due lezioni frontali di circa quattro ore, una in aula e una all'aperto, durante le quali si affronteranno gli aspetti principali della fotografia naturalistica. Il livello dei corsi sarà calibrato in base alle esigenze dei partecipanti, concentrandosi sul corretto approccio naturalistico e fotografico che la disciplina richiede, stimolando la curiosità e la scoperta dell'ambiente che ci circonda.



Lo scopo dei laboratori è quello di favorire la scoperta e la conoscenza del territorio attraverso l'interazione e il coinvolgimento diretto dei corsisti. Attraverso lo strumento fotografico, si cercherà di incentivare la fruizione consapevole del Parco di Tepilora, ricercando uno scambio di conoscenze tra coloro che parteciperanno.



Programma delle lezioni : cos'è la fotografia naturalistica e in quanti generi si divide. Cosa devo conoscere per iniziare a dedicarmi alla foto naturalistica. Attrezzature: come utilizzarle al meglio. Basi di tecnica e composizione fotografica. Cosa posso fotografare nel territorio in cui abito: cenni sulla fauna sarda locale. Riconoscimento dei soggetti in natura, approccio etico e rispettoso all'ambiente che ci circonda. Il paesaggio che cambia: gli orari e le stagioni più belle per la fotografia naturalistica. Laboratorio pratico in campo. Cenni di postproduzione.

Le lezioni saranno tenute con l'ausilio di strumenti informatici e attività ludico-didattiche finalizzate al coinvolgimento degli alunni.

Esposizione finale: al termine delle lezioni, i corsisti sono invitati a partecipare alla collettiva fotografica inviando una selezione delle loro migliori fotografie scattate nel Parco di Tepilora.

Al termine della selezione verranno scelti dal docente un massimo di 40 scatti, che verranno stampati e esposti durante un evento conclusivo.

Tutti gli scatti inviati alla collettiva rimarranno a disposizione del Parco di Tepilora, che ne acquisisce il copyright , per la realizzazione di materiale didattico e informativo.