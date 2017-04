Strade di Birra a Zeddiani

L’evento avrà inizio sabato 06 Maggio 2017 alle ore 12:00 con l’apertura degli stand e prenderanno parte birrifici sardi, street food, cantine locali e artigiani. In contemporanea, cotta pubblica e degustazione guidata presso il Monte Granatico.



Dalle 18.00 si darà inizio allo spettacolo musicale all’insegna del rock, che ci terra compagnia fino alle ore 23:30, per poi lasciare posto al dj-set che concluderà il day one.



Day two, Domenica 7 Maggio la giornata sorgerà alle ore 12:00, apertura degli stand, “sbirreggiando” in compagnia del folklore locale.