Pullman per la Sagra del Torrone di Tonara

buySardinia propone per una dolcissima e croccante Pasquetta una gita a Tonara per la rinomata Sagra del Torrone , dove per tutta la giornata sarà possibile degustare il torrone caldo caldo, appena uscito da sa forredda: fornello di mattoni riscaldato con la legna di agrifoglio nel quale sarà lavorato e preparato secondo l'antica tradizione.





Ma Tonara non è solo torrone, è arte, tradizioni e storia che potrai scoprire con noi.

Tonara è un comune di 2042 abitanti della provincia di Nuoro. Il paese è noto in Sardegna per la produzione artigianale e il commercio del torrone.

Negli ultimi anni il commercio del torrone sta superando quello che è il mercato dell'Isola per approdare in varie regioni Italiane.

La festa del torrone sarà anche l'occasione per conoscere le altre meraviglie di Tonara: i mobili e le cassapanche intagliate, le teruddas e taggeris (mestoli e taglieri in legno e taglieri), le cubedinas, (piccole botti per conservare vino o acqua), le fanugas e le fressadas (tappeti e arazzi) e is sonaggias (i campanacci).

Tonara è l'unico centro di produzione in Sardegna di campanacci , apprezzatissimi da tutti i pastori, sardi e non, e dai collezionisti. Tutto il paese sarà invaso dalle produzioni artigiane che si potranno ammirare per le vie del centro storico degustando assieme al torrone altri prodotti tipici come il vino, il formaggio artigianale, il pane fatto in casa...



In programma anche mostre e esibizioni di gruppi folk e cori polifonici.



Programma:

Ore 07:30 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 07:45 Partenza per Tonara

Ore 18:00 Partenza per Cagliari

Contributo di partecipazione



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 16€ CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE NUOVI SOCI** - 17€ (**contributo incluso di tesseramento senza copertura assicurativa)

