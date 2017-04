Sulcis Iglesiente in Fiore a Fluminimaggiore

Sulcis Iglesiente in fiore è una manifestazione organizzata dall'Unione dei Comuni del Sulcis Iglesiente dedicata alla valorizzazione e promozione dei paesi di questo vasto territorio, delle sue tradizioni, della cultura e della storia.



Ad attendervi un programma ricco di eventi legati alle tradizioni locali, all'enogastronomia, all'artigianato, all'arte e allo spettacolo, oltre ai numerosi siti storico-culturali e paesaggistici che potrete visitare, tra cui il Tempio di Antas, le Grotte di Su Mannau, l'Antico Mulino ad acqua Licheri, oggi Museo Etnografico, e la Vecchia miniera di Su Zurfuru.



Inoltre, per i visitatori più dinamici, potrete scegliere di dedicare parte delle due giornate allo sport, godendo dello spettacolo della 4^ tappa del Campionato Regionale di Enduro ( domenica 21 ), oppure seguendo una o più escursioni guidate (a piedi, a cavallo, in MTB o in 4x4).





Ma ancora: percorsi enogastronomici, laboratori e degustazioni, dimostrazioni culinarie e artigiane, esposizioni, spettacoli itineranti e molto altro! Insomma, un programma variegato e adatto a tutti, per cui vi consigliamo vivamente di non mancare!



Per qualsiasi informazione o per prenotazion i potete contattare l'ufficio turistico Start UNO - Servizi Turistici ai numeri 0781 580990 / +39 3478174989.



Oppure seguite e scriveteci sulla pagina Facebook VISIT Fluminimaggiore!