Pullman per Pasquetta a Santu Lussurgiu

buySardinia propone per la Pasquetta , una bellissima giornata immersi nella natura di Montiferru , il nostro tour inizia con la visita delle Cascate Sos Molinos così chiamate per i numerosi mulini che erano presenti nel territorio ; un percorso lungo una scalinata con gradini in pietra, dotato di passamano che ci condurrà sino a valle dove si potrà ammirare uno scenario che toglie il fiato.





Una volta risaliti al punto di partenza ci spostiamo con il bus per raggiungere il bellissimo Parco di San Leonardo di Siete Fuentes , un'oasi verde di natura incontaminata che prende nome dalle 7 sorgenti presenti nel luogo.



Terminiamo il nostro tour con la visita del caratteristico borgo di Santu Lussurgiu.

Specifiche del percorso per le cascate: Il percorso è ripido in particolare nella parte finale, è composto da gradini e gradoni in pietra ed è presente per tutta la lunghezza un corrimano per potersi tenere e rendere più agevole la salita e la discesa, si consigliano scarpe da trekking, scarponcini o robuste scarpe da ginnastica.



Specifiche del Parco Siete Fuentes: Il Parco è completamente attrezzato e dotato di ogni comodità e servizio; Area Attrezzata e i Servizi:

• Punto ristoro “Osteria del Borgo”: offre ogni confort con servizio di somministrazione di alimenti e bevande: bibite, snack, panini, gelati, caffetteria, pasti veloci e degustazioni di prodotti tipici.

• Aree ristoro: sono disponibili oltre 30 aree ristoro composte da tavoli e sedute in legno che possono ospitare fino a 25 persone. Per comitive e occasioni particolari è disponibile un’area che può ospitare oltre 50 persone in unica tavolata. Il noleggio delle aree ristoro può essere effettuato sul posto, attraverso il sito o telefonicamente. Per i bambini fino ai 12 anni il servizio è gratuito.

• Area Barbecue: è a disposizione degli ospiti l’utilizzo gratuito dell’area barbecue. E’ fatto assoluto divieto accendere fuochi per arrostire al di fuori della stessa area. È possibile acquistare sul posto la carbonella e noleggiare o acquistare la griglia.

• Aree giochi bambini: altalene, gioco a molla, cestone altalena, scivolo e bilico in legno.

• Servizi igienici: il parco è dotato di servizi igienici per uomini, donne, bambini e persone diversamente abili.

• Isole ecologiche: per il rispetto dell’ambiente e il decoro del parco, sono a disposizione degli ospiti le isole per la raccolta differenziata dei rifiuti.



Programma :

Ore 08:15 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 08:30 Partenza per le Cascate di Sos Molinos (Santu Lussurgiu)

Ore 10:30 Circa, arrivo alle cascate

Ore 13:00 Circa, arrivo al Parco di Siete Fuentes e pranzo al sacco

Ore 16:30 Trasferimento a Santu Lussurgiu e visita libera del borgo

Ore 18:00 Partenza per Cagliari Contributo di partecipazione



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 16€ CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE NUOVI SOCI** - 17€ (**contributo incluso di tesseramento senza copertura assicurativa) Se vuoi partecipare ma non sei ancora socio scarica il modulo



Per partecipare alle nostre escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio ed eventualmente quello minori ed inviarli compilati e firmati a: infobuysardinia@gmail.com ameno 24 ore prima dell'evento o consegnarli alla guida il giorno dell'escursione.

Si consiglia abbigliamento comodo e pratico. È necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato del contributo di partecipazione. Modalità di pagamento: vedi alla pagina Pagamenti foto richiedi informazioni Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna