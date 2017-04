Escursione alla Miniera Rosas a Narcao

buySardinia organizza per domenica 30 Aprile un'escursione in miniera a Narcao, dove visiteremo la Galleria Santa Barbara, la Laveria e il Museo di Mineralogia, muovendoci poi nel villaggio minerario con il trenino turistico.

Alla fine della visita guidata pranzo al sacco e partenza per Siliqua per la visita guidata al Castello Acquafredda.



Programma : Ore 08:45 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 09:00 Partenza per Narcao

Ore 11:00 Inizio visita guidata del complesso minerario (Galleria Santa Barbara, Laveria, Museo)

Ore 13:00 Pranzo al sacco Nel pomeriggio partenza per Siliqua e visita guidata "facoltativa" al Castello di Acquafredda (€ 3,00)

Ore 18:00 Circa, partenza per Cagliari.



Contributo di partecipazione: OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 27 € Adulti.

Contributo di partecipazione per i nuovi soci (contributo incluso di tesseramento senza copertura assicurativa) - 28 € Adulti.

Se vuoi partecipare ma non sei ancora socio scarica il modulo qui: MODULO SOCIO: Per partecipare alle nostre escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio ed eventualmente quello minori ed inviarli compilati e firmati a: infobuysardinia@gmail.com ameno 24 ore prima dell'evento o consegnarli alla guida il giorno dell'escursione.

È necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato del contributo di partecipazione. Modalità di pagamento: vedi alla pagina "Pagamenti"



