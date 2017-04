Sardinia Food Awards 2017 A Pula

Golf Is Molas di Pula ospiterà il Galà di premiazione della seconda edizione dei Sardinia Food Awards sabato 13 maggio.

Già fin dalla sua prima edizione ha dimostrato di essere un evento nuovo, avvincente, democratico.

Nella scorsa edizione sono state 132 le aziende iscritte nelle categorie Vino, Olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, birra artigianale, bottarga, dolci. Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme alla quale ha creduto in primis la Regione Sardegna che riconferma il suo patrocinio e la COLDIRETTI che ha deciso di entrare con piu’ forza in questa edizione, istituendo dei premi speciali.

due nuove categorie:

gli Oscar si apriranno ai ristoranti che utilizzano materie prima di eccellenza locali

iscriveranno entro il prossimo 30 aprile

informazioni

Due le novità di questa edizione a partire dalla location che sarà il suggestivo GOLF IS MOLAS A PULA. Si aggiungono ancheLiquori e distillati e le conserve e confetture, ma la grande novità è cheAlcuni illustri e preparati mistery guest visiteranno i ristoranti che sie poi indicheranno quale sarà il ristorante che meriterà l’Oscar e quali menzioni speciali avranno il diritto di esporre il bollino dei Sardinia Food Awards.Il premio Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. “Sono entusiasta di questi fantastici produttori di eccellenza con i quali sono entrato in contatto lo scorso anno e con i nuovissimi che si stanno iscrivendo numerosi, tutti dovrebbero essere vincitori, dichiara Donato Ala ideatore dell’evento, voglio ringraziare di cuore fin da subito tutti i presidenti di giuria e i giurati che dedicheranno del loro tempo, senza di loro non sarebbe possibile realizzare questo evento.Ora è arrivato il momento di valorizzare questo segmento che per la Sardegna è molto importante.Possono iscriversi tutti i produttori delle categorie indicate andando sul sito www. sardiniafoodawards.com entro il 30 aprile.Main Sponsor: viene confermata la catena di supermercati Iperpan che consegnerà un premio speciale ad una delle aziende più innovative dell’isola, arrivano quest’anno Acqua San Martino, Sardinia Corsica Ferries, Marvis, Kaloderma, Seventy Five Restaurant (75 Via Roma), Capitta&Partners Immobili di Pregio, Patrocinio Regione Sardegna e Coldiretti.Media sponsor: Sardegna Verde, Radio Sintony e Bottega per Comunicare un’innovativa Social agency che ha curato la campagna Social.EVENT PARTNER UFFICIALE: GOLF CLUB IS MOLAS.Per tutte lerelative all’iniziativa e vedere quanto è stato fatto nella precedente edizione vi invitiamo a visitare il sito www. facebook.com/sardiniafoodawards/?ref=bookmarks