Concertone Primo Maggio 2017 a Cabras

Mymood Events, ASD Simple, il Comune di CABRAS e ICHNUSA presentano:

CONCERTONE PR1MO MAGGIO, V Edizione, ICHNUSA Fest a

Cabras in Piazza Stagno(OR)

12 ore di musica, 2 Stage, pranzo in piazza, Drink Area, Food Area, Relax Area, Servizio Navetta.





LUNEDI' 01 MAGGIO 2017

ORE 12:00 - Apertura cancelli

ORE 12:30 - Pranzo Piazza Stagno

(Piatto con Grigliata mista Carne e Verdure o Patatine Fritte + Pane)

(Piatto Vegetariano con Verdure Grigliate e Patatine Fritte + Pane)



STAGE 1: Dalle ore 15:00

Presenta: STEFANO FLORIS

MOSES (Vincitore ITALIA'S GOT TALENT)

COLLE DER FOMENTO

TRAIN TO ROOTS

MENHIR

RIFF RAFF (AC/DC Tribute)

ROCK TALES

RADIO QUEEN (Queen Tribute)

TIENI IL TEMPO (883 Tribute)

ROCKET QUEENS (Guns'n'Roses Tribute)

SISTA NAMELY

ISLA SOUND

MOMAR GAYE

ITALIANO MEDIO (Articolo 31 Tribute)

MUSE THE TRIBUTE

BANDITI E CAMPIONI (De Andrè Tribute)

OFF THE SUN (Rage Against Tribute)

AKO

DAVIDE CADELANO

METAMORFOSI DA BARRE

GIONATA FEUR FREI

EYA CREW (Showcase)

GRUPPO SCALZI CABRAS

DJ FANNY

DJ ANDREA DERY

DJ SANDRO AZZENA

DJ DARIO SARAIS

DJ ANDREA CAMEDDA





STAGE 2: dalle h 17:00

Dj (AMA Stage):

FABRIZIO BARBERIS

GUALTIERO

VINCENZO RECUPITO

BADORS

A.

NONNIS b2b M. ATZORI

MITEKSS

STEFANO MASS

LUKINO GARAU



In Collaborazione con:

HEINEKEN - MSP ITALIA - UNITY CULTURE - AMA - SUBCIRCUIT - BRICOFER (Oristano) - HARLEM SHOP (West coast Sardinia) - RADIO SUPER SOUND - MARTINI BEACH (Abarossa) - INPUT Club (Oristano) - LA LOCANDA B&B (Cabras)





Situati nel centro ovest della Sardegna, dove l'arte e la tradizione si uniscono formando vari sound e vibrazioni, siamo lieti di intrattenervi in un unica data: 1MAGGIO 2017 (Piazza Stagno - CABRAS) OR .

Sul palco si esibiranno diversi artisti NAZIONALI e REGIONALI.



Info: MyMOOD Events 3479276712