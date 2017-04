Pedaliamo e mangiamo a Orosei

Ciclo pedalata aperta a tutti, non agonistica, all'insegna della natura e del buon cibo.



Partenza da Orosei (fronte Comune), 37 km (500m dslv) quasi esclusivamente su sterrato, direzione Sos Alinos passando per il comune di Onifai.



Degustazione prodotti tipici presso agriturismo "Dal Pastore", rientro per Orosei passando lungo la costa immersi nella natura.