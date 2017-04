A Norbello tutto pronto per "La Via delle Chiese"

A Norbello , un grazioso paesino della regione storica del Guilcier, il 2 Aprile 2017, Visit Norbello organizza la passeggiata “ La Via delle Chiese ”, una domenica alternativa per conoscere alcuni gioielli che questo borgo conserva.

Si partirà alle 8.45 dal Museo M.I.D.I. in Via San Giovanni e visiteremo, accompagnati da GT professionali, le chiese di Norbello e di Domusnovas Canales.



Un percorso semplice, una passeggiata (ca 8 km) che terminerà nel Ristorante Rurale S’Adde Lentorada con un pranzo a buffet.





Partecipare è semplice: per rendere più agevole la prenotazione (possibilmente entro il 24 marzo), abbiamo messo a disposizione due recapiti telefonici ma siamo facilmente raggiungibili anche nella nostra pagina FB.



Il costo della passeggiata, compreso il pranzo a base delle tipicità del luogo, è di € 20.00.



Una peculiarità di questa giornata è la possibilità di portare i propri amici a quattro zampe.



Si consiglia, ovviamente, di munirsi di acqua e guinzagli per rendere l’escursione gradevole e indimenticabile per tutti!



Alcuni dati: Norbello, è riuscito a preservare un vasto patrimonio materiale e immateriale, e nel 2017, grazie alla nascita di Visit Norbello, ha deciso di scommettere sulla cultura e sul turismo mettendo in rete tutte le sue eccellenze: chiese, mostre, musei, arte, natura, archeologia, artigianato e enogastronomia.



Una scommessa in cui crede tutto il paese: l’Amministrazione Comunale, liberi professionisti, cooperative, associazioni e appassionati, tutti a sistema per creare una destinazione interessante e unica nel suo genere!



Questa passeggiata è la prima di una serie di eventi volti a mettere in rete ogni realtà e ogni eccellenza che questo piccolo gioiello dell’Alto Oristanese propone.



Per info e prenotazioni: 377 99 00 366; 346 73 15 194; mail: info@visitnorbello.it