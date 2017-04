Seminario di Metamedicina a Torre Grande: Liberazione della Memoria Emozionale

In ciascuno di noi c'è una piccola bambina o un piccolo bambino che soffre.

Il bambino interiore è quella parte di noi che spesso è stata ferita nella prima infanzia e non potendo fermarci nella crescita, abbiamo spesso ignorato, accantonato le sue sofferenze e le sue emozioni, seppellendole insieme ai suoi sogni.



Non è un'entità separata, non è un aspetto diverso di noi ma è il nostro sé creativo ed autentico che, anche se siamo adulti, può condizionare e guidare la nostra vita, le nostre decisioni, il nostro comportamento, le nostre azioni e reazioni.



Rappresenta il nucleo della della nostra vita attuale; siamo noi da piccoli che possiamo aver memorizzato che la vita è dura e stressante; che per ottenere le cose piacevoli bisogna faticare e soffrire; che i soldi non crescono sugli alberi; che per amare bisogna annullarsi...



Da un lato è la parte che ci fa guardare la vita con stupore, ci fa vivere con spontaneità ma dall'altro lato ci porta ad essere dipendenti, pigri, a fuggire dai problemi e dalle responsabilità. Perché non sentiamo più questo bambino che vive in noi?

Può essere che abbiamo smesso di ascoltarlo?

Può essere che quando reagiamo verso qualcuno o verso situazioni, è proprio questa parte che soffre?

In questi tre giorni di seminario ogni partecipante, avrà l'opportunità di andare a ritrovare il suo bambino interiore che al tempo si è sentito umiliato, ha provato rabbia, paura, sensi di colpa o si è confrontato con il senso di ingiustizia per comprendere e trasformare queste emozioni attraverso il processo chiamato "liberazione delle memorie emozionali" .



L'animatore guiderà ogni partecipante verso quelle esperienze che possono avergli causato delle situazioni di sofferenza che ancora oggi hanno “potere” su di lui, dirigendo la sua stessa vita.



Alla fine del seminario, ad ogni partecipante saranno forniti degli strumenti per continuare il lavoro di consapevolezza in piena autonomia.



Un percorso esperienziale che, grazie anche al valore del gruppo, ci permette di trasformare le crisi in opportunità, scoprire le origini delle nostre sofferenze, iniziare a cambiare gli schemi limitanti che poniamo in atto nella nostra quotidianità Il seminario verrà condotto da Alice Camperi , consulente ed animatrice di Metamedicina.



Alice, nel 2009, dopo anni di conoscenza dei libri di Claudia Rainville, grazie ad un sintomo che nascondeva una ferita che non riusciva ad individuare, decise di conoscere la fondatrice della Metamedicina . Quell'incontro le trasformò la Vita. Alice oggi accompagna le altre persone verso una conoscenza sempre più profonda di sé stessi, per poter divenire i veri autori della propria esistenza.



Posti disponibili: 10

Contributo al seminario: 340 €

Per iscrizioni ed informazioni: Rita Serpi 3889224552 – ryserpi@tiscali.it

Inizio seminario: Venerdì 16 Giugno: 14.00 – 18.00

Sabato 17 Giugno: 9.00 – 18.00

Domenica 18 Giugno 9.00 – 16.00 circa Presso Istituto San Giuseppe Stella Maris Via Millelire Domenico 42 – TORRE GRANDE (OR)