A Oristano Conferenza "Conoscere la Metamedicina"

La Metamedicina , un approccio meraviglioso che in qualche modo giunge bussando delicatamente alla tua porta, la porta del tuo cuore.

Un segnale che, se vuoi, può aiutarti ad andare verso te stesso. C'è chi riceve il libro come regalo, chi vede un video su youtube o viene invitato da un amico a far parte di una serata... Lei in modo gentile ti accoglie.



L'accoglienza è la parola chiave della Metamedicina perchè quando si decide di conoscerla, in realtà, ci si dirige alla scoperta di ciò che si è, e lo si può fare solo attraverso l'accoglienza.



Tutto parte da questa decisione e, parte dell'insegnamento della Metamedicina è proprio questo, restituendoci completamente il libero arbitrio e la piena responsabilità di noi stessi (respons-abilità = abilità a rispondere), ci accompagna a recuperare il nostro potere e divenire artefici della nostra vita (smettendo di credere di subirla); si occupa di aiutarci a prendere coscienza di ciò che sono le nostre ferite, le credenze, le equazioni, i sentimenti, le emozioni che abbiamo immagazzinato e dimenticato dentro di noi e che in qualche modo stanno dirigendo la nostra vita facendoci ripetere più o meno gli stessi schemi.



Anche i sintomi fisici fanno parte di questo aspetto; ogni sintomo parla di una parte di noi che chiede di essere ascoltata ed accolta . Comprendendo i messaggi dei nostri sintomi e malesseri (fisici, emotivi e razionali) possiamo liberarcene e trasformare così la nostra vita, scoprendo così che si può vivere in consapevolezza.

Questo ci permetterà di realizzare il nostro vero progetto di vita arrivando alla felicità . Tutto quello che ci serve è dentro di noi ma va ricercato e la Metamedicina è un meraviglioso strumento che ci permette di andare a ritrovare il tesoro che vive in noi.



Serata dedicata alla spiegazione e a domande libere.

Conducono :

- Alice Camperi Consulente di Metamedicina e Animatrice del seminario “Liberazione della Memoria Emozionale”

- Rita Serpi Consulente in formazione di Metamedicina - Referente della Sardegna



