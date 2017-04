Alla scoperta dei fossili viventi a Genoni

Nei "paulis" della Parco della Giara si nasconde uno di questi famosi "Fossili Viventi"... comparso circa 220 milioni di anni fa.

Fu Charles Darwin ad usare per primo questo termine per indicare animali e piante rimasti immutati da centinaia di milioni di anni. Ma sarà proprio così? Vedremo quali sono i casi più famosi studiati dalla scienza e quali scoperte, avvenute per "caso", hanno riscritto pagine dell'evoluzione.



Come è Organizzata

La Giornata Di Studio Dedicata Ai Fossili Viventi Il 23 aprile 2017, al PARC, giornata dedicata ai fossili viventi ed ai misteriosi animali che vivono nei Paulis della Grande Giara:

il Lepidurus apus lubbocki Brauer ed il Triops cancriformis Schaff.



La mattina il paleontologo, direttore scientifico del PARC Luigi Sanciu, approfondisce l'argomento con interessanti curiosità ed immagini.

Nel pomeriggio una passeggiata sulla Giara per raggiungere uno dei punti di avvistamento del Lepidurus e del Triops.



Cosa portare per la passeggiata sulla Giara e indicazioni

Suggeriamo scarpe comode e macchina fotografica, sicuramente, oltre ai fossili viventi possiamo incontrare i cavallini della Giara, orchidee selvatiche ed altre fioriture.

Naturalmente non possiamo garantire la presenza e l'avvistamento degli animali selvatici ma, solitamente, nella data fissata le possibilità aumentano.

Onde evitare problemi all'ambiente si preferisce non entrare in acqua e non pescare o toccare né i Triops né i Lepidurus. Costo e orari



Il costo della presentazione della mattina e della passeggiata sulla Giara è di € 10.50.

Per l'evento è possibile usufruire dei Bonus Cultura: 18app e Carta del docente - www.18app.italia.it - https://cartadeldocente.istruzione.it/#/



Possibilità di pranzare al sacco oppure in Agriturismo



Inizio attività: 10:00, presso il PARC Fine passeggiata sulla Giara: 18:30 circa



Come prenotare Per prenotare l'attività via mail scrivi a parcgenoni@gmail.com oppure chiama al: +39 339 16 76 863 (anche via WhatsApp)