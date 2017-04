Trekking Costa Ovest Sardegna

Immersi nei territori selvaggi della costa occidentale della Sardegna in un itinerario che partirà dal piccolo borgo minerario di Montevecchio verso i monti che lo sovrastano per poi spingersi verso la costa sino ad arrivare a Masua, attraversando un'oasi naturalistica di incredibile completezza in cui i paesaggi variano in poco spazio da imponenti massicci vulcanici a falesie multicolore a picco sul mare cristallino, da fitti boschi di leccio a vaste spiagge di sabbia silicea che i forti venti accumulano fino a formare dune tra le più alte d'Europa



1° giorno: Sab15 Aprile: Montevecchio h 17:00 Arrivo e visita al paese di Montevecchio.

Sistemazione in agriturismo e cena.



2°giorno Dom 16 Aprile: Montevecchio - Monte Arcuentu 5 h - 10km - [+/-600] Non molto distante dal piccolo borgo minerario di Montevecchio intraprendiamo un percorso che ci porta sulla cima del M. Arcuentu (784 m). Procediamo su un fondo a tratti pietroso, a tratti scosceso verso l'ascesa del Monte, dove la cui cima ci regalerà panorami e atmosfere incredibili.



3° giorno Lun 17 Aprile: Montevecchio - Piscinas 6 h - 13 km - [+/- 100] Dal villaggio di Montevecchio cominciamo la nostra discesa verso il mare. Lungo il percorso troviamo laverie, pozzi, officine, sfarzosi palazzi dirigenziali e alloggi come testimoni del passato minerario. Vallate, colline e ruscelli, il bosco maturo si trasformano lentamente in macchia mediterranea più bassa e intricata, finché anche quest'ultima si apre sulla spiaggia di Piscinas, dove antichi ginepri piegati dai venti di maestrale si aggrappano su dune di sabbia dorata alte fino a 120 metri.



4° giorno Ma 18: Scivu - Capo Pecora 6h -12 km - [+/-200] Dalla spiaggia di Scivu raggiungiamo la località denominata "Vedetta" da dove si gode del panorama che abbraccia l'intera costa, da nord a sud. Da qui ci dirigiamo su un altopiano a terrazza sul mare, per poi doppiare Capo Pecora e risalire verso il punto panoramico di Arcu Sa Cruxi, che domina l'intera spiaggia di Portixeddu con le enormi dune di San Nicolao e l'estuario del Riu Mannu.



5°giorno Me 19: Cala Domestica - Masua 7h - 12km - [+/-300] Il nostro cammino riprende da Cala Domestica, una spiaggia incastonata tra profonde scogliere. Da qui il sentiero si innalza, allontanandosi dalle basse coste sabbiose e portandoci in una delle aree geologicamente più interessanti dell'isola. Il punto più alto si trova a poca distanza dal nostro arrivo e offre il panorama sul faraglione del Pan di Zucchero e sull'insediamento minerario di Masua.



6° giorno Gi 20: Cagliari Visitiamo al promontorio della Sella del Diavolo. Partenza dopo pranzo alle 15.00 circa.



Si accettano le prenotazioni entro il 04 Aprile 2017

La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo partecipanti e potrà subire modifiche (orari, punti di incontro) per motivi organizzativi, logistici e climatici.