Visitare Alghero: tour guidato nel centro storico

Sei mai stato a Barcellona? Sai che in Italia c’è una città chiamata Barceloneta?

È Alghero, sulla costa nord occidentale della Sardegna. La città conserva ancora le tracce della dominazione catalana, soprattutto nel suo dialetto.

Vieni a visitare Alghero con me. Il mio tour guidato di Alghero è una suggestiva passeggiata per il caratteristico e pittoresco centro storico.

Cammineremo lungo i bastioni.

Potrai vedere i resti delle fortificazioni di un tempo e i cannoni.



Da qui potrai godere di una vista mozzafiato con sullo sfondo il promontorio di Capo Caccia.



Salendo sulle torri (quando possibile) e sul campanile della cattedrale situata vicino a Piazza Civica, potrai gustarti un panorama ancora più emozionante.

Visiteremo i vecchi quartieri da Santa Chiara a San Michele con le bellissime chiese e scopriremo il primo insediamento della città. Visitare Alghero è anche una bella occasione per fare shopping. Le viuzze del centro storico, chiamate carrer, sono elegantemente animate da negozi e botteghe artigiane specializzate soprattutto nella lavorazione del corallo, da cui prende il nome questo tratto di costa della Sardegna: Riviera del Corallo.

Ti racconterò aneddoti e curiosità.

Alghero ha una storia antichissima con delle tradizioni uniche in Sardegna.

Potrai scattare foto meravigliose grazie alla luce piena che illumina la città e il mare creando dei giochi di colore sorprendenti.



Informazioni Utili:

- Durata Evento: 2h

- Prezzo per persona: 12€

- Escluso dal prezzo: eventuali biglietti d'ingresso



