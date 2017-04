A Sassari Corso Abilitante di Personal Trainer

La Msp Onlus (Movement Social Popular Onlus) parte integrante dell’ Ente di promozione sportivo ( riconosciuto dal CONI e dal Ministero) M.S.P.-Sassari, è lieta di presentare la 1a edizione del corso professionalizzante di Personal Trainer (unica edizione del 2017) con rilascio del diploma nazionale legalmente riconosciuto da Msp Italia e Coni.



Un percorso teorico-pratico multidisciplinare e con un corpo docenti d’importanza internazionale (David Stauffer e Luigi Colbax) oltre ad un team di professionisti che consentiranno di formare un professionista con competenze trasversali, in grado di educare i propri clienti ad un corretto stile di vita, funzionale alle loro esigenze e compatibile con le loro caratteristiche psicologiche.



Il Personal Trainer dovrà essere in grado di seguire il cliente a 360° nel raggiungimento dei suoi obbiettivi in quanto il suo ruolo non si ferma alla sola programmazione dell’allenamento.





Il corso è formulato in sette appuntamenti che si volgeranno di sabato, nelle seguenti date:

- 6-13-20 maggio | 3-10-17-24 giugno 2017

- Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00



Ogni giornata formativa comprende un argomento specifico affrontato sia dal punto di vista teorico, ma soprattutto pratico con esercitazioni specifiche per le diverse argomentazioni.

Durante il settimo appuntamento si svolgerà l’esame teorico-pratico al superamento del quale si otterrà l’attestato abilitante di Personal Trainer ed il tesserino nominativo.

Per ogni data verranno comunicate le sedi itineranti scelte tra le diverse palestre affiliate all’Ente Msp comitato Sassari.



PROGRAMMA MACRO&MICRO AREE

LA FIGURA DEL PERSONAL TRAINER OGGI: RUOLI E COMPETENZE SPECIFICHE.

Prof. Cozzula A.



GLI INESTITISMI E IL DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO

Dott. Bresci F.

•Il Personal Trainer: ruolo e differenze con quello dell’Istruttore.

•Personal Trainer: Motivazione e mental coaching.

•In che contesto si inserisce la figura del Personal? Valutiamo il contesto socio-economico. •Introduzione agli argomenti di principale interesse anatomo-fisiologici: Tessuto Connettivo. Il grasso e quale è la sua funzione nel nostro organismo.

•Cos’è la cellulite.

•Come aumentare il metabolismo basale attraverso l'allenamento

•L'organizzazione della tabella di allenamento per il dimagrimento.

•Caratteristiche femminili e maschili e loro localizzazione adiposa.

•Strategie di intervento suddivise per periodo, età e sesso.

•La costituzione e la predisposizione nell'allenamento per il dimagrimento.

•Come l'allenamento può influire sull'estetica.

•Come ridurre centimetri e non solo il peso



FUNCTIONAL TRAINING ED ESERCIZIO FUNZIONALE

Prof. Cozzula A. e Luigi Colbax

•Le capacità motorie e le abilità motorie.

•Il training funzionale.

•Nuove frontiere dell’esercizio funzionale.

•Funzionalità nel Fitness.



Esercitazioni pratiche: stacco press squat power clean thruster swing push up con varianti pull up con propedeutica Warkout



VALUTAZIONE DELLE LIMITAZIONI FUNZIONALI E RELATIVI INTERVENTI CORRETTIVI

Dott.ssa Cavaglieri P.

•Valutazione della Postura.

•Valutazione mobilità articolare.

•Principali test muscolari.

•Le principali articolazione ed il loro corretto funzionamento: Caviglia-Ginocchio-Spalla.

•Tecniche pratiche di correzione e prevenzione mediante esercizi.

•Il mal di schiena e il lavoro specifico.



IL PERSONAL TRAINER COME TUTOR ALIMENTARE

Dott. Azara D.

•Il metabolismo.

•Lo studio della composizione corporea.

•Differenze tra perdita di grasso e perdita di peso.

•Il monitoraggio dello stato di idratazione e di nutrizione del soggetto.

•Il diario alimentare e la sua traduzione in calorie introdotte.

•I consigli alimentari e la loro applicabilità in base all'obbiettivo da raggiungere (ipertrofia, definizione, dimagrimento).

•L'integrazione a supporto dell'alimentazione e i suoi cicli.

•L'integrazione per il dimagrimento.

•L'integrazione nell'ipertrofia.



IL PERSONAL TRAINER: “FUORI DALLA SALA PESI”

David Stauffer

•Strategia di lavoro con i piccoli attrezzi: tecniche da sala pesi modificate per le sessioni “small group personal training”, personal training al domicilia e personal training nel aperta. (attrezzi – step/manubri/dischi-bilanciere)

•Interval Training – 3 metodi di lavori (Copenaghen, Tabata, Little) a corpo libero che aumentano l’EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumprion).

•Esercizi per il core: come organizzare un allenamento per il famoso “six-pack” a corpo libero prendendo in considerazione le posizioni del corpo (supina, prona, decubito laterale e in piedi).

•La comunicazione – la curva d’intensità vale per un lavoro fisico e anche per un lavoro di comunicazione. Segue questa “curva d’intensità” per motivare i clienti a dare il migliore di se.



IL PERSONAL TRAINER E LO STRETCHING DINAMICO

Prof Cozzula e Dott. Marras

•Il sistema muscolo scheletrico

•Concetto di unità fasciale , concetto di catene.

•Il piede e ausilio tavoletta Auramat.

•L’importanza della respirazione.

•Flessibilità e mobilità articolare.

•Lo stretching, come, quando, quale.

•Utilizzo piccoli attrezzi.

•Esercitazioni pratiche.



La segreteria organizzativa è disponibile per ulteriori info ed iscrizioni ai seguenti contatti: 3495262969 - corsimsponlus@gmail.com