The Lab Breaking Studios a Cagliari

L’Hip-Hop è un movimento culturale globale che si esprime in 4 arti o elementi (DJ’ing, L’MC’ing, il writing. B-boying).

L’arte che Qui e Ora è fiera di proporre è il B-boying : la danza di strada, la break dance.



Mattia Campagnola a.k.a. Nippon condurrà, per Qui e Ora Associazione Culturale e Pedagogica, il laboratorio in 10 ore da lui creato nell’ambito di THE LAB Breaking Studios.

Il B-boying è tra le poche attività artistiche capaci di coniugare armonicamente la disciplina con una totale libertà espressiva (l’invenzione personale è un elemento caratterizzante questa danza).

Per questa ragione, al laboratorio per i ragazzi e gli adulti, si affianca il laboratorio dedicato ai bambini.



Inoltre, se è vero che, all’origine di ogni cosa, è contenuto il suo senso più profondo, l’Hip Hop – ed il Bboying in particolare – nascono per sublimare la rabbia ed i conflitti in energia positiva e creativa tramite il lavoro individuale e quello di squadra.

Questo aspetto assume un valore pedagogico importante.



Il laboratorio avrà inizio il 23 maggio 2017 , ogni martedi per 10 incontri:

BAMBINI : ore 18.00 – 19.00

RAGAZZI E ADULTI : ore 19.15 – 20.15.

Il costo del laboratorio è 80 euro per i bambini, 100 per ragazzi e adulti (+ 10 euro di tessera associativa 2017).



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI :

qui.eora@libero.it

3270544471



Mattia Nippon , individualmente e con la crew Ormus Force (una delle più rappresentative del panorama italiano ed europeo) si esprime da anni ai massimi livelli italiani ed internazionali. Con la Ormus Force: 1° posto al Battle of the year Italia 2016 rappresentando poi l’Italia alle finali mondiali. International BBoy Games 2009 con accesso alle finali internazionali. BBoy Massacre 2010, vincendo le qualificazioni italiane e rappresentando l’Italia a New York (terzo posto). Floor Wars 2011, vincendo e rappresentando l’Italia ai mondiali in Danimarca. Due vittorie consecutive a Shadow in the Circle nelle edizioni del 2012 e 2013.

Da artista solista ha collaborato con compagnie di danza partecipando a numerosi festival, concorsi e manifestazioni in Italia e all’estero (anche nel ruolo di giudice). Nel 2008 ha vinto un contest sponsorizzato dalla NOKIA guadagnandosi un invito alla Broadway Dance Accademy di New York. Nel 2012 si è aggiudicato il titolo di “Sardinia Artist”. Tra le competizioni 1 vs 1 vince il Feel da bounce (evento internazionale), il Powermove e tricks a Firenze all’evento Bkidz battle ed infine conquista un sudato 2° posto al Battle of the year 2016 con la sua crew Ormus Force.

Con il progetto THE LAB organizza eventi, workshops, battle, lezioni e camping estivi.



Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica: cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età.

Collabora con artisti, autori, professionisti e istituzioni con l’intento di diffondere iniziative che hanno come filo conduttore la ricerca del Ben-Essere Personale e della Comunità.



Referente: Roberta Sirigu, pedagogista e gestalt counsellor (qui.eora@libero.it 3270544471)

Grafica: Qui e Ora.