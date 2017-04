Escursione al lago di Gusana tra archeologia e natura

Andiamo insieme alla scoperta del lago di Gusana, un bacino artificiale costruito intorno agli anni Sessanta del Novecento.

Il lago e la sua diga si trovano a pochi km dal pittoresco paese di Gavoi, famoso per il pecorino e le sue tradizioni. L'archeologia e la natura saranno le protagoniste di questa escursione.



Visiteremo le Domus de Janas, i Menhir e osserveremo la presenza dei comunissimi muretti a secco nella zona circostante.

Perché vennero costruiti? Lo scoprirai durante l'escursione.

Per completare l'escursione e poter dire di aver realmente conosciuto il territorio, ci sarà il pranzo al sacco a base di prodotti tipici locali.La mia attività è consigliata a tutti gli amanti delle passeggiate all'aria aperta ricche di storia e tradizioni, ma non è un percorso impegnativo.Unitevi a me per scoprire le particolarità di questo territorio attraverso un itinerario alternativo.Informazioni Utili:- Durata Evento: 8h- Prezzo per persona: 26€- Pranzo al sacco escluso: 10€Sei interessato? qui