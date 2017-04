Sarule: Un tuffo nel mistero delle maschere arcaiche

Come tanti paesi della Barbagia , anche Sarule , conserva vivo il ricordo di un rito tradizionale.

La maschera è composta da due figure di cui potrete conoscerne le origini e, cosa poco consueta, indossarla in modo da sentirne la meraviglia .



Sarà un'esperienza emozionante ed interessante che mi metterà in contatto diretto con le antiche tradizioni locali.

Sarà possibile anche visitare e fare la conoscenza di un artigiano delle maschere e vederlo a lavoro per scoprire i segreti di questo antico mestiere.



Venite con me a scoprire la storia ed i tratti distintivi di questo piccolo paese della Sardegna nel quale ancora vivono antiche tradizioni.

Sono una guida turistica ed un archeologo originario di questo paese, vi aspetto!



Informazioni Utili: - Durata Evento: 2h - Prezzo per persona: 24€



Vuoi partecipare? Clicca Venite con me a scoprire la storia ed i tratti distintivi di questo piccolo paese della Sardegna nel quale ancora vivono antiche tradizioni.Sono una guida turistica ed un archeologo originario di questo paese, vi aspetto!Informazioni Utili: - Durata Evento: 2h - Prezzo per persona: 24€Vuoi partecipare? Clicca qui