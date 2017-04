Sarule: Nella Bottega di Penelope

Alla scoperta delle arti sarulesi!

Vieni con me nel mio paese per scoprire un'antica tradizione locale in compagnia di una guida esperta del posto.

Il fiore all’occhiello dell’artigianato locale è l’arte tessile.

La regina dei tappetti è “Sa Burra”, ovvero un tappeto realizzato al telaio verticale.

Osservare le mani delle tessitrici al lavoro mentre raccontano l’origine e il significato della simbologia riprodotta nei loro tappeti è un'esperienza unica al mondo!



Entreremo in un laboratorio e assisteremo insieme alla creazione di questi manufatti unici! Durante l'esperienza ci muoveremo a piedi per il paese e conosceremo le tessitrici, le quali ci racconteranno la storia tessile del paese.





Informazioni Utili:

- Durata Evento: 2h

- Prezzo per persona: 24€



