A Cagliari Corso Facebook ADS

Requisiti necessari per iscriversi:

-Conoscenza base Facebook

-Pagina personale di Facebook e/o aziendale

-PC

-Voglia di apprendere creando e divertendosi



Scopo del corso:

-Conoscere le varie sfaccettature di FB ADS nel contesto dell’inbound Marketing attuale;

-Capire quale tipologia di campagna utilizzare e a quale target di persone rivolgersi a seconda della propria attività;

-Conoscere strategia e best practice per ottenere concreti risultati di business;

-Creare una campagna mirata tramite content marketing e visual content creation.

Verranno utilizzati in questa fase tool e software dedicati e condivisi in modo free con tutti i partecipanti

-Avviare la propria campagna e definire il proprio budget.





Materiale rilasciato:

-Attestato di partecipazione

-Dispensa del corso

-Background di Software e tool



Docente Nadia Procopio

Consulente in: Digital Marketing – Sviluppo Commerciale & Marketing, Titolare di #UpGrade - Milano Firenze



Prezzo

280€ con Iscrizione entro il 20/03

320€ con Iscrizione entro il 30/03

350€ con Iscrizione entro il 20/04