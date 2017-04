A Bauladu si parlerà de “ Il Senso della Vita "

L' A.P.S. LECTORIUM ROSICRUCIANUM Scuola Internazionale della Rosacroce d’Oro presenta a Bauladu (OR), presso il “Centro Regionale APS Lectorium Rosicrucianum” in Via Santa Vittoria, 6/a alle ore 20:30 “IL SENSO DELLA VITA” un ciclo di sette incontri su temi inerenti la filosofia della Rosacroce d’Oro.



Mercoledì 1° marzo : " VERITA' E ILLUSIONE", l’unica Conoscenza veramente essenziale è quella che trasforma, progressivamente ma radicalmente la condizione umana e permette di riconoscere le vere cause e lo scopo della vita come qualcosa di molto più nobile del semplice “esistere”.





Mercoledì 8 marzo : " UNI-VERSI" la creazione divina originale, il Regno di Dio, è tutt’altra cosa rispetto a quanto noi conosciamo perché è composto da sostanza divina originale, che vibra a una frequenza molto più elevata rispetto alla materia del nostro mondo.



Mercoledì 15 marzo : " IL MISTERO DELLA VITA E DELLA MORTE" Il microcosmo deve, in genere, vivere molte, moltissime incarnazioni, per ottenere una coscienza che gli permetta di vedere la fondamentale sterilità delle esperienze accumulate nello scambio di forze fra l’essere aurale e la personalità.



Mercoledì 22 marzo : "CONOSCENZA DI SÉ" l’uomo cerca sempre di scappare da una forma all’altra per non dover guardare in faccia il proprio stato d’essere: ma è proprio questo il primo passo che va fatto per arrivare alla neutralizzazione degli impulsi naturali!



Mercoledì 29 marzo : " IL CORPO E IL TEMPIO" Il candidato deve sapere che sia le parti organiche del suo corpo che la sua coscienza terrestre contengono delle possibilità di reagire a degli impulsi spirituali. Queste parti organiche sono quindi potenzialmente in grado di realizzare, oltre alle loro funzioni biologiche, dei compiti spirituali.



Mercoledì 5 aprile: "LA SCUOLA SPIRITUALE" la Scuola Spirituale è una realtà magnetica, un campo di forza: in senso figurato è un campo gravitazionale. La forza attiva presente in tale campo è costituita dall’attrazione magnetica tra gli allievi e la Scuola Spirituale.



Mercoledì 12 aprile : "ALCHIMIA E TRASFIGURAZIONE" la trasfigurazione consiste nella sostituzione totale del prodotto di questa natura, cioè dell'uomo mortale individualizzato, con un Uomo totalmente Nuovo, secondo il Piano divino della Creazione.



Ingresso libero e gratuito.



www.

www.facebook.com/rosacroce

sardegna@rosacroce

info 3473430884 – 3393020411 Mercoledì: " UNI-VERSI" la creazione divina originale, il Regno di Dio, è tutt’altra cosa rispetto a quanto noi conosciamo perché è composto da sostanza divina originale, che vibra a una frequenza molto più elevata rispetto alla materia del nostro mondo.Mercoledì: " IL MISTERO DELLA VITA E DELLA MORTE" Il microcosmo deve, in genere, vivere molte, moltissime incarnazioni, per ottenere una coscienza che gli permetta di vedere la fondamentale sterilità delle esperienze accumulate nello scambio di forze fra l’essere aurale e la personalità.Mercoledì: "CONOSCENZA DI SÉ" l’uomo cerca sempre di scappare da una forma all’altra per non dover guardare in faccia il proprio stato d’essere: ma è proprio questo il primo passo che va fatto per arrivare alla neutralizzazione degli impulsi naturali!Mercoledì: " IL CORPO E IL TEMPIO" Il candidato deve sapere che sia le parti organiche del suo corpo che la sua coscienza terrestre contengono delle possibilità di reagire a degli impulsi spirituali. Queste parti organiche sono quindi potenzialmente in grado di realizzare, oltre alle loro funzioni biologiche, dei compiti spirituali.Mercoledì"LA SCUOLA SPIRITUALE" la Scuola Spirituale è una realtà magnetica, un campo di forza: in senso figurato è un campo gravitazionale. La forza attiva presente in tale campo è costituita dall’attrazione magnetica tra gli allievi e la Scuola Spirituale.Mercoledì: "ALCHIMIA E TRASFIGURAZIONE" la trasfigurazione consiste nella sostituzione totale del prodotto di questa natura, cioè dell'uomo mortale individualizzato, con un Uomo totalmente Nuovo, secondo il Piano divino della Creazione.Ingresso libero e gratuito.www. rosacroce.info www.facebook.com/rosacrocesardegna@rosacroceinfo 3473430884 – 3393020411