Bosa Wine Festival 2017

Bosa Wine Festival

E’ in programmazione la quarta edizione di “” che si svolgerà nella stessa cornice del borgo medievale il 27 e 28 di maggio 2017.È prevista la partecipazione di circa 40 cantine selezionate provenienti dalle diverse regioni italiane e da importanti zone europee, queste saranno posizionate su un’intera area espositiva preparata all’uopo per le aziende vitivinicole lungo il percorso, ove il visitatore avrà la sensazione di viaggiare di regione in regione potendo degustare le diverse fragranze delle molteplici qualità di vino esposto, sempre alla ricerca di un gusto ed un sapore unico e alla scoperta di abbinamenti gastronomici o, semplicemente imparare a conoscere meglio i nostri prodotti, inoltre saranno ammessi circa 40 espositori tra artigiani, artisti e produttori agropastorali, nonché il top della gastronomia regionale e non solo.Oltre a poter vendere direttamente durante l’intera manifestazione, l’espositore potrà proseguire durante tutto l’anno grazie anche al sito www.bosawinefestival.com Visto il successo delle precedenti edizioni, che ci ha permesso di stipulare accordi e convenzioni con le strutture ricettive, si prevede un ulteriore incremento di visitatori, nonché espositori, artigiani, agricoltori e artisti, rispetto alle passate edizioni.