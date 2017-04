Cagliari: Corso Practitioner PNL

Con l'espressione programmazione neurolinguistica indichiamo quello che a nostro giudizio è il procedimento fondamentale usato da tutti gli esseri umani per codificare, trasferire, guidare e modificare il comportamento



È il corso che ha cambiato la vita a moltissime persone facendogli ottenere successo nel lavoro, nelle relazioni, nella comunicazione. ​

Quali saranno i benefici "concreti" dopo aver frequentato il corso?

- migliorerai la qualità della tua comunicazione;

- saprai gestire l'influenza dei ricordi negativi;

- modificherai le abitudini indesiderate e le trasformerai in comportamenti più produttivi;

- sarai più motivato, più determinato e focalizzato nel raggiungimento degli obiettivi;

- entrerai velocemente in rapporto con gli altri;

- sarai più sicuro di te e delle tue potenzialità;

- risolverai i conflitti interiori;

- riuscirai a motivare gli altri e trasformarti in un Leader.