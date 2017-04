I Grandi Interpreti della Musica 2017 a Sassari

Una stagione concertistica che si è ritagliata uno spazio nel panorama musicale internazionale grazie ad un cartellone di prestigiosi ospiti.



Programma:

Lunedi 20 Febbraio - ore 21

Beatrice Rana pianoforte

La pianista italiana Beatrice Rana, acclamata nella sale da concerto a soli 18 anni si è aggiudicata il Primo Premio al Concorso Musicale Internazionale di Montréal, in Canada, diventando così la più giovane pianista, nonché prima vincitrice italiana nella storia del concorso.

Oggi è un’affermata solista con una carriera solida di collaborazioni con i più importanti direttori e orchestre del mondo.

musiche di J.S.Bach – C.Debussy – L.Francesconi – F.Liszt





Venerdi 3 Marzo - ore 21

Stefano Milenkovich violino

Orchestra A.Vivaldi di Venezia

Stefan Milenkovich enfant prodige a livello internazionale e solista in orchestra da bambino a 10 anni si è esibito per il Presidente statunitense Ronald Reagan. Premiato come Artista serbo del secolo (2002) e Brand Personality of the Year (2010), Stefan Milenkovich è un violista unico, di straordinaria creatività. A Sassari si esibisce con l’orchestra A.Vivaldi di Venezia diretta da Guglielmo de Stasio

musiche di A.Vivaldi – N.Paganini – P.de Sarasate





Giovedi 16 Marzo - ore 21

Trio di Parma

Alessandro Carbonare clarinetto

Il Trio di Parma vincitore del "Premio Abbiati" quale miglior complesso cameristico è protagonista di un progetto biennale con l’esecuzione degli integrali trii per pianoforte e archi di J.Brahms. Nel 2017 a Sassari verranno eseguiti i primi tre con ospite Alessandro Carbonare, primo Clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nella prossima stagione del 2018 verranno eseguiti altri tre con ospite il cornista Guglielmo Pellarin. musiche di Johannes Brahms





Sabato 25 Marzo - ore 21

Classica Orchestra Afrobeat

La Classica Orchestra Afrobeat, dopo il lavoro su Fela Kuti e l'opera epica Regard sur le Passé, si dedica con attenzione all’ascolto delle voci della natura con il suo organico misto di strumenti antichi europei ed africani. L'ensemble miscela un contrappunto tra la tradizione musicale colta e il ricco patrimonio ritmico africano.

musiche etno africane rielaborate





Venerdi 31 Marzo - ore 21

Andrea Lucchesini pianoforte

Sandro Cappelletto voce recitante

L'ultimo anno, gli ultimi mesi di vita di Franz Schubert hanno visto la nascita di una serie di capolavori perfino incredibile per quantità e qualità, tra questi, le ultime Sonate per pianoforte che schiudono nuovi orizzonti. Il concerto del pianista Andrea Lucchesini, al suo atteso debutto nella nostra stagione sarà accompagnato dal racconto dello scrittore e storico della musica Sandro Cappelletto che, agli estremi lavori di Schubert ha dedicato un affascinante libro.

musiche di Franz Schubert





Venerdi 21 Aprile - ore 21

Giovani Concertisti

dei Conservatori di Sassari e Cagliari

Un appuntamento che si trasforma in vetrina per giovani interpreti dei Conservatorio di Musica di Sassari e Cagliari. L’occasione per esibirsi su un palcoscenico all’interno di una rassegna concertistica in compagnia di affermati e acclamati artisti internazionali.





Venerdi 28 Aprile - ore 21

Mariella Devia soprano

Solisti Orchestra Filarmonica Italiana

Il soprano Mariella Devia, un curriculum ricchissimo e la considerazione dei critici definita con le parole ....sicurezza tecnica, controllo della voce, musicalità e professionalità straordinaria.... accompagnata dai Solisti dell’orchestra Filarmonica Italiana con le arie del suo straordinario repertorio.

musiche di W.A. Mozart - J. Massenet - Ch. Gounod - G. Donizetti - V. Bellini