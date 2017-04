Seminario di Storia e Cultura della Lingua Gallurese organizzato da promoTourism Sardinia a Olbia

Olbia, 2 marzo 2017, ore 17:00, si dà il via al Seminario di Storia e Cultura della Lingua Gallurese, a cura di Anna Maria Giagheddu, presso la sede di Promo Tourism Sardinia Torre 5 del Geovillage, via Ghana.





Il seminario è rivolto a tutti coloro che vogliano scoprire curiosità sulla cultura e sulla storia di questa lingua, imparare a conoscerla e a parlarla o semplicemente, per chi la conosce già e magari non la parla spesso, di perfezionarla e di non perdere l'abitudine a parlare una lingua che fa parte della tradizione gallurese.





Il seminario sarà di 20 ore e tratterà argomenti quali Storia e cultura della lingua gallurese, grafia, ortografia, fonetica.

Verranno fatti poi esercizi di lettura e conversazione in gruppo.





Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede di Promo Tourism Sardinia, Torre 5 del Geovillage in via Ghana. Al termine delle lezioni, verrà consegnato un attestato di partecipazione.





Durata del seminario: 20 ore

Ogni giovedi dalle ore 17:00 alle ore 19:00 a partire da giovedì 2 marzo 2017

Quota di partecipazione 100 Euro





Per informazioni contattare Alessandra 3494948091

Leonarda 3492456184

O scrivere all'indirizzo mail: promotourismsardinia@gmail.com