Ligabue a Cagliari con "Made In Italy Tour – Palasport 2017"

Luciano Ligabue

Il 18 novembre 2016 esce “MADE IN ITALY”, ventesimo disco di Ligabue e primo concept album della sua carriera, già anticipato dal singolo “G come Giungla” e dalla title track “Made in Italy”.





Il giovane rocker che muoveva i suoi primi passi in una piccola radio di provincia si lancia in una nuova avventura, forte di un’esperienza che, in 25 anni, lo ha portato ad affrontare platee sempre più vaste, a infrangere record ritenuti impossibili, ad affermarsi come artista completo su più fronti con un comune denominatore: la capacità innata di raccontare con un suono, un’immagine, un verso, ciò che è contemporaneamente singolare e universale.

E la fedeltà a un valore raro, nel mondo dello show business: l’onestà nei confronti del suo pubblico e una certezza per tutti: il meglio deve ancora venire.

Dopo la pubblicazione di “MADE IN ITALY”, undicesimo disco di inediti e ventesimo album della sua carriera,sarà in tour nei palasport di tutta Italia per presentare live i brani contenuti nel disco, oltre ai suoi grandi successi.Cantante, autore, regista, scrittore, padre di due figli. Luciano Ligabue rappresenta la più autorevole e credibile incarnazione del rock in Italia nell’ultimo quarto di secolo.